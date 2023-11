La historia del doble de riesgo de Harry Potter y cómo cambió su vida

Tanto la saga de las películas de Harry Potter, como los libros de su creadora J.K. Rowling han dejado huella en toda una generación de jóvenes, ya adultos, que crecieron junto al mago y sus amigos.

Lo que pocos saben es que durante el set de filmación un accidente cambió por completo la vida de otro Harry, el doble de acción del actor Daniel Radcliffe, el protagonista de la película.

David Holmes practicó atletismo desde niño y su destreza, valentía, falta de miedo lo convirtió en doble de acción de una de las sagas más exitosas de la historia.

Dave Holmes y Daniel Radcliffe forjaron una gran amistad durante los sets de filmación

Sin embargo, cuando estaban filmando la primera parte de Las Reliquias de la Muerte en 2009, durante un ensayo para la batalla contra Voldemort en los estudios de Warner Bros, Holmes fue expulsado con fuerza por un error mecánico y se quebró el cuello. La lesión paralizó la parte inferior de su cuerpo y desde entonces quedó en silla de ruedas.

El mismo Daniel Radcliffe produjo un documental para contar la historia de Dave, la amistad que forjaron en tantos años de trabajo juntos, los riesgos que atraviesan los dobles de riesgo y cómo es su vida ahora.

“Esta situación terrible le ocurrió a Dave, pero no quiero hablar como si su vida fuese una tragedia”, expresa Daniel Radcliffe en el tráiler oficial de “David Holmes: The Boy Who Lived”.

El documental que se estrenará el 15 de noviembre en HBO y HBO Max y tiene escenas inéditas del detrás del rodaje, donde se muestran escenas de vuelo, combate, caídas y otros efectos especiales. Además, cuenta con los testimonios de otros actores como Tom Felton, James y Oliver Phelps, Matthew Lewis, Bonnie Wright y Rupert Grint.

Dave cultivó una profunda amistad con Daniel durante la filmación de las ocho películas.

“Era el mejor trabajo del mundo”, expresa Holmes. “Antes de mi accidente, todo se trataba de verme genial y ser un actor de riesgo. Ahora se trata de estar presente. Estoy rodeado de mucho amor”, confesó.