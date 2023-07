Demi Lovato habló de su discapacidad visual y auditiva tras las adicciones

La actriz y cantante Demi Lovato confesó en una entrevista con Andy Cohen que tiene una discapacidad visual y otra auditiva, producto de sus adicciones.

La artista, que siempre compartió abiertamente sus luchas personales reveló: “Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy”. “Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder”, agregó.

En julio de 2018 sufrió una sobredosis que la llevó a ser hospitalizada y a enfrentar una difícil recuperación. Ese mismo año tuvo un ataque al corazón, una neumonía, pero recién ahora se conocieron las secuelas de esa situación.

“Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tuve una sobredosis; desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía; y, dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, dijo la celebridad.

Ya en 2021 la actriz habló de sus discapacidades en el documental de YouTube, "Demi Lovato: Dancing with the Devil".

Además, en 2011 contó que había sido diagnosticada con bipolaridad. "“Me alivió tanto tener al fin un diagnóstico. Pasé tantos años luchando y no sabía por qué lidiaba de cierta manera con la depresión en momentos tan bajos, cuando aparentemente tenía ante a mí un mundo lleno de oportunidades”, cita la revista Billboard.