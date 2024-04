Un futbolísta admitió que le ofrecieron 10 mil dólares por hacerse amonestar

Robson Matheus, jugador de Always Ready confesó que le ofrecieron 10 mil dólares por hacerse amonestar en el segundo partido de Sudamericana ante Defensa y Justicia.

"Me ofrecieron 5 mil y les dije que yo juego al fútbol por amor, no por plata", contó el volante. "Cuando me negué, me ofrecieron 10 mil, me quedé mal y le conté a los dirigentes".

El ofrecimiento está directamente relacionado con las apuestas deportivas y se suma a las multiples sospechas con las que luchan las orgnanizaciones madres.

Matheus tiene 21 años y está haciendo sus primeras armas en el profesionalismo, por lo que manifestó su intención de cuidarse de esas tentaciones.