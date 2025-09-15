Un campeón del mundo con Francia en 2018 se retira a los 31 años

FOTO: Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia y ex Barcelona, se retira a los 31 años

Samuel Umtiti, el zaguero que se consagró campeón con Francia en la Copa del Mundo en 2018, se ha retirado del fútbol.

Umtiti, de 31 años, quien fue parte del Barcelona que conquistó dos títulos de La Liga y tres trofeos de la Copa del Rey, había estado sin club desde que se desvinculó del Lille de la primera división francesa al final de la pasada temporada.

“Después de haber vivido una carrera intensa con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”, expresó Umtiti en mensaje publicado el lunes en su cuenta de Instagram.

/Inicio Código Embebido/

Notre Champion du monde 2018, Samuel Umtiti, a choisi de raccrocher les crampons à l’âge de 31 ans ????



Bravo pour ta grande carrière Sam’ et merci pour tout ce que tu as donné à l’Équipe de France ????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UkXD2S72nm — Equipe de France ?? (@equipedefrance) September 15, 2025

/Fin Código Embebido/

Umtiti disputó 31 partidos con Francia y participó en el Campeonato Europeo de 2016 en casa. Marcó cuatro goles, incluido el de la victoria 1-0 contra Bélgica en las semifinales del Mundial 2018.

“Sam, quien se unió al equipo nacional francés para la Euro 2016, jugó un papel importante en nuestra conquista del título de la Copa del Mundo en Rusia”, destacó el seleccionador francés Didier Deschamps.

“Todos recordarán su gol de cabeza que nos permitió vencer a Bélgica y clasificar para la final. También recuerdo su dupla con Raphaël Varane, su solidez defensiva y su espíritu de lucha. Su rodilla ya le causaba dolor, sin embargo, se mantuvo con un coraje ejemplar hasta la final”, dijo Deschamps.

Es el quinto ganador de la Copa del Mundo 2018 en retirarse después de Blaise Matuidi, Adil Rami, Steve Mandanda y Varane.

Umtiti comenzó su carrera profesional con Lyon, el club de su infancia donde ganó la Copa de Francia en 2012. Pero en los últimos años padeció un suplicio con las lesiones y jugó muy poco con Lille.

“Intenté todo en Lille para hacer un regreso”, dijo. “Pocas personas saben lo mucho que lo intenté, pero mi cuerpo no pudo aguantar.”