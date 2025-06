Scaloni puso en duda la titularidad de Messi: "Todavía no lo tenemos decidido"

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, abrió la puerta a la posibilidad de que Lionel Messi no sea parte del 11 titular en el partido ante Chile, ya que durante la conferencia de prensa aseguró que “todavía no tenemos decidido si va a jugar de arranque”.

Durante la conferencia de prensa que brindó en el Predio de la AFA en Ezeiza, Scaloni analizó: “Es evidente que estamos en condiciones de poder probar otras cosas”, aunque llevó tranquilidad al destacar que “en principio está para jugar, está bien y viene de un buen partido el fin de semana pasado”.

/Inicio Código Embebido/

"NO TENEMOS DECIDIDO SI VA A JUGAR DE ARRANQUE O NO"



Scaloni y Messi: ¿jugará la Pulga ante Chile?



?? No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/ZdKy6krSsQ