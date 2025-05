"Ruso" Zielinski: "Lo ideal es traer pocos jugadores, pero buenos"

El entrenador de Belgrano Ricardo Zielinski habló con la prensa y se refirió al mercado de pases, el presente del "Pirata" y lo que se viene para su equipo.

Al ser consultado sobre las posiciones en las que piensa que Belgrano debería reforzarse, Zielinski aseguró: "No me gustaría enumerar los puestos porque hay jugadores en las posiciones", afirmó, aunque sí nombró el puesto del arquero debido a la salida de Juan Espínola.

Sobre la situación de Cristian Lema, posible refuerzo de Belgrano, Zielinski aseguró: "No hemos hablado porque no sabemos la situación de Lema en Boca, no sabemos si va a quedar o no y su club juega el Mundial de Clubes". Sin embargo, destacó que Lema siempre está en carpeta debido a su experiencia.

Respecto a la cantidad de refuerzos que buscaría, el "Ruso" señaló: "Lo ideal es traer pocos jugadores, pero buenos, no muchos y todos medianamente parecidos". Reconoce que el mercado no se está activando y que los jugadores están especulando en esta etapa del año.

Zielinski aseguró que Belgrano ya tiene programado amistosos de pretemporada para jugar antes del duelo por Copa Argentina ante Defensores de Belgrano el 27 de julio.

"Uno aspira que todo el mundo tenga un margen de mejoramiento muy grande", analizó Zielinski sobre sus dirigidos.