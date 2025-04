River y Boca se alistan para el Superclásico: dudas en el campo y problemas de efectividad

River y Boca se preparan para el esperado Superclásico del fútbol argentino, con condiciones muy distintas: el "Millonario" se enfrenta a dudas sobre su rendimiento y una preocupante falta de goles, mientras que el "Xeneize" busca consolidarse tras la eliminación temprana en la Copa Libertadores.

En el torneo local, River ocupa el cuarto lugar en la Zona B con 22 puntos, aunque su principal desafío es la escasez de anotaciones. Su más reciente partido terminó en un empate 1-1 frente a Talleres en el Estadio Monumental.

Por otra parte, Boca llega clasificado a los playoffs, liderando la Zona A y con una reciente victoria de 3-1 sobre Belgrano como visitante. Sin embargo, la falta de efectividad de Edinson Cavani es un tema de conversación constante, a pesar de un rendimiento aceptable en su último encuentro.

El atacante del "Millonario", conocido como "Matador", reflexionó sobre su desempeño: "Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que enfrentarlos con calma".

Declaraciones de los entrenadores

Marcelo Gallardo, técnico de River, expresó en conferencia de prensa tras el encuentro con Talleres: "No quiero repetirme respecto a los últimos partidos. Somos un equipo que no concreta lo que producimos; no se puede ganar sin goles, y eso es algo que nos está faltando".

Por su parte, Fernando Gago, entrenador de Boca, comentó sobre el rendimiento del equipo de visitante: "Nunca tuvimos una deuda como visitantes, pero sí debimos buscar continuidad. Lo estamos logrando con cada partido".

Últimos partidos

River

• 1-0 vs. Atlético Tucumán (local)

• 0-0 vs. Deportivo Riestra (visitante)

• 2-2 vs. Rosario Central (local)

• 1-1 vs. Sarmiento (visitante)

• 1-1 vs. Talleres (local)

Boca

• 3-0 vs. Central Córdoba (visitante)

• 4-0 vs. Defensa y Justicia (local)

• 0-2 vs. Newell’s (visitante)

• 1-0 vs. Barracas Central (local)

• 3-1 vs. Belgrano (visitante)