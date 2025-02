Neymar volvió a su casa: fue presentado ante una multitud en Santos

El astro brasileño Neymar Junior fue anunciado como nuevo refuerzo del Santos de Brasil, tras su paso por el Al Hilal de Arabia Saudita, y concreta su tan ansiado retorno al club paulista.

Tras once años y ocho meses en la cúspide del fútbol mundial, el delantero de 32 años retornó al club que lo vio nacer y donde debutó en marzo de 2009 con 17 años ante Oeste por el Campeonato Paulista. El oriundo de Mogi das Cruzes permaneció en el Santos hasta 2013 disputando 225 partidos, marcando 136 goles y convirtiéndose en ídolo al conquistar la Copa Libertadores de América 2011 y la Recopa Sudamericana 2012.

Luego de que el propio Neymar publique un video en sus redes sociales este jueves anunciando su retorno al equipo de San Pablo, el club paulista compartió un material audiovisual acompañado de la frase “Me voy, pero volveré. #ElPrincipeHaVuelto”.

“¡Hola rey (Pelé)! Lo extrañe mucho. Yo solo era un niño cuando llegue aquí lleno de sueños. Vila Belmiro me acogió y ahí fue donde crecí y fui feliz, me dio a conocer en el mundo pero mi corazón nunca dejó de ser blanco y negro. Recuerdo cada experiencia compartida con todos ustedes, cada momento, un recuerdo vivo, feliz y eterno. Un recuerdo que no quiero solo recordar sino que quiero volver a vivirlo y quiero vivirlo con todos ustedes como siempre fue” inició relatando el delantero en el video que publicó el Santos.

En el video, Neymar sigue manteniendo una “conversación” con Pelé, el otro astro brasileño que comandó al Santos en la época dorada del club en la década del 60: “Tu deseo es mi orden. El trono y la corona, ellas siguen siendo tuyas porque tú eres eterno pero, el número 10, será un honor vestir la camiseta sagrada que representa mucho para Santos y al mundo. Prometo hacer todo lo que pueda para seguir honrando tu legado, rey. Me voy, pero volveré ¿Recuerdas? Bueno... El príncipe ha vuelto”.

Así, el astro brasileño vuelve al club que lo vio nacer tras conquistar una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y siete títulos locales con el Barcelona de España, catorce campeonatos locales con el Paris Saint Germain de Francia y cuatro torneos domésticos con el Al Hilal de Arabia Saudita.

Además, con la Selección de Brasil disputó 149 encuentros, anotó 96 goles y conquistó el Torneo Sudamericano Sub 20 de Perú en 2011, la Copa Confederaciones de 2013 y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016. El astro es el máximo goleador de la historia de la ´Verdeamarela´ y está a 15 juegos de ser el futbolista con más presencias.

Aqui é a sua verdadeira casa, Neymar. A nação santista te ama! ?? #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/aElM8inaww — Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025

Neymar Junior fue presentado como nuevo jugador del Santos con una imponente llegada al club ante una multitud.

El ídolo brasileño, que vuelve al club de sus amores y que lo vio nacer como profesional, arribó en un helicóptero junto a su familia.

El goleador, que usará la camiseta número 10, fue presentado en el Estadio Urbano Caldeira.

En medio de una jornada lluviosa, el brasileño estuvo horas en el estadio de Santos con una multitud emocionada recibiendo a su hijo prodigo. 13 artistas fueron parte de la presentación de Neymar en Santos.

Neymar lloró y rezó frente al escrito que había dejado antes de partir prometiendo volver a su Santos.

Ele foi, voltou e cumpriu a promessa. A ?? sagrada está com com o nosso Ídolo Neymar! pic.twitter.com/DYneRim5KY — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025

