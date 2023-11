Murió a los 34 años Oliver Spedding, futbolista devenido en actor porno

Oliver Spedding, ex futbolista y actor en la industria pornográfica, falleció a los 34 años, según confirmó el Croydon F.C., último club en el que militó, y la noticia conmocionó al mundo del deporte.

Spedding saltó a la fama cuando anunció un cambio drástico en su vida personal, ya que colgó los botines para ser actor de contenido erótico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El Croydon está profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de nuestro ex jugador, Oliver Spedding. Jugó para el club durante un par de temporadas y fue una persona muy querida que siempre dio lo máximo por el equipo", informó la entidad londinense que milita en el ascenso de Inglaterra.

Spedding, que trabajaba produciendo contenido erótico bajo el pseudónimo de Damian Oliver, estaba en pareja con la actriz porno británica Sophie Anderson y era padre de dos hijas (Izabella y Olivia).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Ollie era un guerrero en el campo y dio el 100% cada vez que representó al Croydon", afirmó Liam Giles, director del Croydon FC, quien reveló: "Hace un par de semanas hablamos de su regreso al fútbol".

"Es bastante difícil para algunos de nosotros. Por no hablar del valiente padre de nuestro querido amigo Ollie que falleció. Señor y señora Spedding, todos amamos a su hijo en Croydon. Una vez un tranvía, siempre un tranvía", escribió en su cuenta de X Jason Campbell, el entrenador de arqueros del Croydon.

/Inicio Código Embebido/

It's hard enough for some of a lot of us. Let alone the brave father of our dear friend Ollie passing away. Mr and Mrs Spedding your son is loved by us all at Croydon. Once a tram always a tram pic.twitter.com/PpBijYeJbP