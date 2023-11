Jose Vélez, íntimo: un repaso de sus grandes éxitos y su infancia

El cantautor español José Vélez ofreció una extensa entrevista a Cadena 3 en la que hizo vivir a la audiencia y fanáticos de sus canciones un momento lleno de recuerdos y emociones al recordar su niñez, sus inicios como cantante, su trayectoria y sus deseos de volver a la Argentina.

A pesar de que su madre quería que él estudiara, el oriundo de las Islas Canarias contó que no lo logró y fue por sus sueños. Su padre, en cambio, siempre lo alentaba a ir detrás de lo que más quería para su vida: cantar.

Recién llegado de Madrid y preparándose para participar de la gala a beneficio de Pequeño Valiente, una asociación que trabajan con niños con cáncer, destacó: “Siempre que hay algo solidario estoy ahí”.

El artista recordó su niñez con nostalgia y habló de Telde, el lugar donde nació, como una ciudad tranquila, de gente noble y trabajadora.

Con respecto a su madre, dijo que era "muy negativa para todo y terrible”. “Mi padre me decía 'no le hagas caso, ve por tu sueño'”. Él me animó a cantar siempre”, valoró.

Al hablar de sus inicios en el camino de la música, afirmó que cantó en varios hoteles donde se alojaban muchos turistas que iban a Canarias y que después ganó festivales en radios.

El cantautor expresó sus deseo de reencontrarse con el público argentino, ya que hace 5 años que no viene, por varias razones, entre ellas la pandemia de coronavirus.

En cuanto a sus éxitos, afirmó: “'Procuro olvidarte' sería la canción que eligiría, aunque 'Canarito' fue muy especial, porque añoraba a una persona como yo que estaba solo en Madrid y con muchas dificultades".

Sobre los artistas contemporáneos: “De las caras nuevas me gusta mucho David Bisbal, es un artista diferente, es muy bueno”, continuó al hablar de los nuevos talentos.

Con nostalgia, recordó a Córdoba como tierra de grandes voces y cantantes. Tampoco olvidó sus presentaciones en Villa María, en los comienzos de los festivales.

Y cerró: “No puedo olvidarme de tantas cosas lindas que me pasaron en la vida, espero estar en Argentina pronto y poder reencontrarme con mis fanáticos. Deseo que el cambio que hay en el país sea para el bien de todos”.

Entrevista de "Viva la Radio".