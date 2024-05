Messi se pierde el partido del Inter Miami: cómo llega a jugar con Argentina

Lionel Messi vuelve a ser noticia al conocerse que no se encuentra entre los convocados del Inter Miami para enfrentar este sábado a Vancouver Whitecaps por una nueva fecha de la MLS.

Para dicho compromiso, el equipo de la Florida deberá viajar hasta Canadá y el rosarino fue el principal punto de atención, ya que no será parte del plantel.

Las razones no son físicas, ya que se encuentra recuperado de la molestia que lo dejó afuera del clásico ante Orlando City.

"Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible", dijo el director ejecutivo del Whitecaps FC.

Desde Inter Miami anticiparon que el Tata Martino brindará una conferencia de prensa este viernes para dar más detalles al respecto de esta situación.

Pese al hermetismo, medios que siguen la actualidad del equipo rosa confirman que no se trata de una lesión sino de un descanso para que el 10 para que no tuviera que viajar 4500 kilómetros hasta la ciudad canadiense.

Antes de la Copa América, Messi disputará los siguientes partidos

-Miércoles 29 de mayo: Inter Miami vs. Atlanta United

-Sábado 1 de junio: Inter Miami vs. St. Louis City

-Domingo 9 de junio: Argentina vs. Ecuador

-Viernes 14 de junio: Argentina vs. Guatemala