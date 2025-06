Mastantuono rompió el silencio tras su traspaso a Real Madrid

El jugador de River, Franco Mastantuono habló por primera vez de su pase al Real Madrid y reconoció que la llamada del técnico Xabi Alonso fue indispensable para terminar de tomar la decisión para llegar al “Merengue”.

El futbolista de 17 años, que se encuentra disputando el Mundial de Clubes con el “Millonario”, dejó en claro que su cabeza está en la competición internacional, pero aun así respondió las dudas sobre su llegada al conjunto español.

??????? Mastantuono lo tiene claro: “El Real Madrid para mí es el equipo más grande del mundo”@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/nt2KDbsw50 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 24, 2025

En diálogo con DAZN, Mastantuono reveló: "La manera en la que Xabi se manejó conmigo fue increíble. Le agradezco muchísimo. La charla me influyó mucho porque el hecho de que un entrenador te quiera es un voto de confianza para el jugador que está dejando un club enorme como es River. Eso no es fácil. Sus palabras me motivaron mucho para dar el salto".

"Es el club que más ha ganado en Europa. Todos los jugadores quieren estar ahí", expresó el argentino.

Por otro lado, Mastantuono aclaró que su enfoque está en la participación de River en el Mundial de Clubes: “Este torneo lo juego en River y la cabeza siempre la pongo donde estoy ahora. Por mucho que la gente hable u opine, yo tengo las cosas claras”.

“Jugamos el pase a octavos contra el mejor equipo del grupo, que es el Inter, y vamos con todo. Los equipos sudamericanos nos rompemos el lomo para venir a jugar hasta aquí y dar la cara, y eso es lo que vamos a hacer”, expresó.

A su vez, aclaró que siempre dio lo mejor jugando en el “Millonario”: “Siempre que juego con la camiseta de River, desde que debuté, trato de hacerlo con profesionalidad. Sé que no me quedan muchos partidos aquí, pero siempre le pongo las mismas ganas y pasión. Le tengo un amor al club muy grande y siempre voy a dejar la vida por estos colores”.

River buscará avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes cuando se enfrente ante el Inter de Milán este miércoles a las 22 (hora argentina).