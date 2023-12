Martín Palermo criticó a Juan Román Riquelme por no llamarlo para dirigir a Boca

El ex entrenador de Platense, Martín Palermo, volvió a apuntar contra el presidente electo de Boca, Juan Román Riquelme, por no haberlo llamado para dirigir a ese equipo durante su gestión en el club, en los últimos cuatro años, y pidió que no lo nombren más porque "sabe que no se van a comunicar con él".

"No quiero que se instale más que cuando a un técnico en Boca lo están por echar o se va a ir y empiezan a sonar nombres, me pongan a mí. Porque durante estos cuatro años nadie me llamó", aseguró Palermo en una entrevista para la televisión.

Y agregó: "En estos años tuve charlas con Román y le agradecí al cederme jugadores. Por esas charlas pudo haber existido ese café de por medio para ver si había alguna intención en su proceso de ser director técnico de Boca. Pero si no lo hicieron antes, ¿por qué lo harían estos próximos cuatro años?".

Palermo también criticó que no hayan pensado en él antes que en otros entrenadores menos experimentados, como Sebastián Battaglia o Hugo Ibarra.

"¿Tuve que hacer un buen campeonato con Platense para creer que estoy preparado para dirigir a Boca? Sin desmerecer a (Hugo) Ibarra ni (Sebastián) Battaglia que lo hicieron sin haber dirigido antes en otro lado y se les dio su oportunidad", expresó finalmente el "Titán".