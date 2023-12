Después de la derrota en las elecciones de Boca, Macri apuntó contra Riquelme

FOTO: Mauricio Macri, ex candidato a la vicepresidencia de Boca

Mauricio Macri, ex candidato a vicepresidente de la oposición en Boca, se pronunció sobre el presidente electo, Juan Román Riquelme, y lo advirtió de cara al futuro: "Espero que en este nuevo período se conecte con la grandeza de Boca".

En un comunicado compartido este lunes en su cuenta personal de Twitter (X), el ex presidente de la Nación se expresó sobre lo sucedido: "Queridos boquenses: Nuestro querido club tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional. Y la forma en que transcurrió la elección de ayer no hizo más que confirmarlo. No puedo dejar de recordar el día en que ese jovencito firmaba con Boca en 1996".

"Una institución con valores, ordenada y profesional, le dio junto a un gran plantel la oportunidad de llegar donde llegó. Espero que en este nuevo período se conecte con la grandeza de Boca y también con la humildad de saber que está en un club con más de 100 años de historia y de gloria. Que sepa corregir la forma arbitraria y personalista de conducir el club", agregó quien fue candidato a vicepresidente por "Dale Boca".

Macri no estuvo presente el pasado domingo en los comicios por encontrarse en Arabia Saudita, pero de igual manera expresó sus deseos de prosperidad para la institución boquense: "Boca siempre tiene que estar por encima de todo y de todos. Lo deseo por el bien de Boca, al que tanto quiero. Sin reglas institucionales, sin profesionalismo y sin transparencia en las decisiones, será muy difícil que volvamos a ser uno de los 5 grandes clubes del fútbol mundial".

Finalmente, le dedicó unas palabras de agradecimiento a Andrés Ibarra, que fue el candidato a presidente que perdió ante Riquelme y, también, a los socios que fueron a votar: "Gracias a Andrés por liderar nuestra propuesta de ponerle gestión a la pasión y gracias a todos los que fueron a votar ayer con respeto y amor por Boca. Seguiremos cuidando y trabajando por nuestro querido club. ¡Vamos Boca!".