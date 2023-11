Marcelo Gallardo debutó con un empate en Al-Ittihad ante el equipo de Gerrard

Marcelo Gallardo debutó este viernes como entrenador en Al-Ittihad de Arabia Saudita con una igualdad ante Al-Ettifaq, el equipo de Steven Gerrard, por 1 a 1 como local, en la 14ta. fecha de la Liga Pro.

El gol para el conjunto del "Muñeco" lo hizo Hamdallah, a los 8 minutos del segundo tiempo, para poner el empate en el estadio Abdullah Al Dabil.

Al Ittihad tiene ahora 25 puntos en la competición, lejos del líder Al Hilal (35) y Al Nassr (31).

La formación dispuesta por el exentrenador de River fue Marcelo Grohe; Muhannad Al-Shanqeeti, Luiz Filipe, Hassan Kadesh, Ahmed Bamasud; Suwailem Al-Menhali; Fabinho, Faisal Al-Ghamdi; Igor Coronado; Abderrazak Hamdallah y Karim Benzema.

Justamente, Benzema tuvo la primera clara en apenas 27 segundos pero el defensor rival Hendry le ahogó el grito de gol en el remate, ya con el arquero vencido, e hizo presuponer un buen partido del equipo de Gallardo.

El dominio de Al-Ittihad no se tradujo en una ventaja inicial, a pesar de que Benzema falló en reiteradas ocasiones su claras chances, y en la primera que tuvo Al-Ettifaq, el ex Liverpool Georginio Wijnaldum puso el primero de la noche saudita, tras un mal despeje del arquero Grohe, ex Gremio de Porto Alegre.

Por suerte, para no opacar el inicio, Fabinho, otro ex Liverpool, cortó y asistió a Hamdallah, quien la clavó arriba para estampar la igualdad entre el equipo de Gallardo y el Al-Ettifaq.

Primer gol del Al Ittihad de Gallardo. Con el sello del Muñeco: presión alta para recuperar cerca del arco rival y definición para el 1-1 que sería definitivo.pic.twitter.com/1NkU0tOLZM — Diego Borinsky (@diegoborinsky) November 24, 2023

