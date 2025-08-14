Mac Allister explicó su salida de Boca y apuntó contra Riquelme

El actual mediocampista del Liverpool y nominado al balón de oro, Alexis Mac Allister explicó el motivo de su salida de Boca, club donde estuvo seis meses.

El futbolista estuvo a préstamo en Boca tras haber sido comprado por el Brighton de la Premier League de Inglaterra, club donde luego tuvo un gran nivel.

El club inglés prestó al mediocampista argentino por un año a Boca, pero al pasar los primeros seis meses, el "Xeneize" cambió de dirigencia y la entrante decidió que Mac Allister deje de jugar en el club debido a que la cesión era sin opción de compra.

Cinco años después de este hecho significativo para la carrera del campeón del mundo, Mac Allister explicó su salida en diálogo con un importante medio inglés.

"Pasé un año a préstamo a Boca, club del que soy hincha. Estaba muy contento, disfrutando un montón. Pero a los seis meses cambió la dirigencia y ahí tuve mi primer gran golpe en el fútbol", señaló.

"Para mí era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara", aseguró a The Players Tribune.

"Para mí no fue nada fácil tener que irme de esa manera, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Así que imagínense lo difícil que fue vivir todo eso", agregó el futbolista contra el presidente de Boca.

En esos seis meses que jugó en Boca disputó 20 partidos, en los que metió dos goles y repartió tres asistencias.