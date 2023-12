Luis Suárez reveló su calvario antes de jugar: "Tomo tres pastillas y me pincho"

El delantero uruguayo Luis Suárez se despidió de los hinchas de Gremio de Brasil y está cada vez más cerca de cerrar su llegada a Inter Miami para reencontrarse con su viejo socio y amigo, el astro argentino Lionel Messi.

Pese a los intentos de Gremio para retenerlo, Suárez ya tiene decidido "bajar la intensidad" y su futuro estaría en Estados Unidos junto a Messi, según la prensa internacional.

"Creo que me gané el derecho de poder decidir donde puedo ir a jugar", expresó Suárez en declaraciones a la radio Sport 890 de Uruguay.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Asimismo, "El Pistolero" sorprendió al revelar la magnitud del problema que arrastra en su rodilla derecha y el esfuerzo que realizó durante el año para responder a la exigencia del fútbol brasileño.

"Antes de cada partido me tomo tres pastillas a la noche, otra a la mañana y antes del partido me inyecto un analgésico", contó el delantero, que marcó 15 goles y 11 asistencias en 32 partidos del "Brasileirao".

En diálogo con dicho medio de su país, Suárez precisó: “En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero".

/Inicio Código Embebido/

Mi familia y yo queremos agradecerles a todos el cariño y lo vivido ayer en el ARENA DO GREMIO ??



Fue un día increible e inolvidable, los llevaremos en nuestro corazón por siempre ??



Sé que muchos no pudieron ir, gracias igual por el afecto ???? pic.twitter.com/3OzVd4ojiM — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 4, 2023

/Fin Código Embebido/

El uruguayo resaltó que llevaba tres meses trabajando en la recuperación por dicha operación, pero acotó que, por la pandemia, debió hacerlo solo en su casa el último período.

"No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos a que venga un fisio y te extienda bien la rodilla”, sostuvo.

La despedida definitiva de Suárez como jugador de Gremio será este miércoles contra Fluminense en Río de Janeiro, por la última fecha del campeonato de Brasil.