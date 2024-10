Lionel Scaloni también marcó el pésimo estado del campo de juego en Venezuela

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, criticó esta noche el estado del campo de juego ante Venezuela y sostuvo que "no reunía las condiciones necesarias para que se juegue al fútbol".

Scaloni habló en conferencia de prensa luego del empate por 1-1 ante la "Vinotinto" y no dudó en mencionar que el terreno de juego no estaba apto para que se lleve a cabo el duelo, debido a la lluvia que había caído horas antes del cotejo.

"Hay una sola lectura y es que el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro. Después, la decisión la tomó el árbitro y ya está. Es evidente que las condiciones, sobre todo para el espectáculo. No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar", sostuvo el DT, molesto por la decisión final de que se lleve a cabo el encuentro.

La gran cantidad de agua que había caído sobre el terreno de juego, derivó en que el partido deba ser retrasado mientras varios miembros del personal de la CONMEBOL retiraban el agua almacenada sobre el césped.

De igual manera, el oriundo de Pujato realizó un análisis de lo que fue el duelo ante los venezolanos, a pesar de no poder llevar a cabo el plan de partido por el estado del campo de juego, previamente mencionado.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, tanto Venezuela como Argentina, pero las condiciones del campo de juego no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Sobre todo, porque era jueves, se podría haber jugado mañana, imagino. Pero eso sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar", sentenció Scaloni.