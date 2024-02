Lionel Messi le dio el empate agónico al Inter Miami en su visita a Los Ángeles

Inter Miami empató 1-1 con Los Ángeles Galaxy gracias a un gol de Lionel Messi en la agonía del partido correspondiente a la segunda fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos 2024.

En el partido disputado en el Dignity Health Sports Park, el serbio Dejan Joveljic abrió el marcador a los 30 minutos del segundo tiempo y Lionel Messi lo empató cuando se jugaba el segundo minuto de descuento en la segunda etapa.

/Inicio Código Embebido/

Alba?? Messi



Alba to Messi to level the game in LA! pic.twitter.com/mZKgOib94O