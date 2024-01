Messi marcó su primer gol del año en la derrota de Inter Miami en Arabia Saudita

Inter Miami, con Lionel Messi desde el arranque, cayó hoy 4-3 con el Al Hilal de Arabia Saudita en el marco del primer partido de la gira del equipo de Estados Unidos en tierras saudíes.

En el partido disputado en el Kingdom Arena de Riad, el serbio Aleksandar Mitrovic abrió el marcador a los 10 de la primera parte mientras que, dos minutos después, Abdullah Al-Hamdan puso el 2-0.

El uruguayo Luis Suárez descontó a los 34, pero el brasileño Michael marcó el 3-1 a los 44.

En la segunda parte, el astro argentino Lionel Messi puso el 3-2 de penal a los 7 minutos y, un minuto después, David Ruiz empató el encuentro. A los 43, el brasileño Malcom puso el 4-3 definitivo.

/Inicio Código Embebido/

MESSIIIIII ??



Clinical from the spot. Leo gets his first goal of 2024. pic.twitter.com/ifVwWl0d6W