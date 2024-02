Federico Redondo llegó a Inter Miami y será compañero de Messi

El mediocampista argentino Federico Redondo fue anunciado hoy como nuevo futbolista del Inter Miami, de Estados Unidos, donde será compañero de su compatriota, el astro Lionel Messi.

Redondo, de 21 años, quien desembarca en la Major League Soccer luego de dos destacadas temporadas en Argentinos Juniors, firmó contrato con el conjunto de Florida hasta el final de la temporada 2027 y con la opción de ampliarlo por un año más.

/Inicio Código Embebido/

Oficial ????? Bienvenido, Federico!



We have officially signed Argentine U-23 National Team defensive midfielder Federico Redondo to a contract running through the 2027 MLS season, with a Club option for 2028. The midfielder joins the Club as a U22 Initiative player, pending… pic.twitter.com/0PgKQFnN4D