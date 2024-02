Un club español reveló que Messi estuvo muy cerca de jugar en sus filas

El presidente de Getafe, Ángel Torres, reveló que el club estuvo a cerca de fichar al astro Lionel Messi antes que brillara en el Barcelona y cuando daba sus primeros pasos en 2008.

Si bien el conjunto azulón es conocido por haber sido la víctima del gol más maradoneano del rosarino en 2007, cuando arrancó en la mitad de cancha de Barcelona, gambeteó a pura velocidad a cinco jugadores, incluido el arquero, y definió de derecha cayéndose -como Diego Armando Maradona a Inglaterra en México 1986-, pudo haber sido su nueva casa hace casi dos décadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El interés de Getafe por Messi ocurrió en 2008 y el máximo dirigente español confirmó que estuvo cerca de ser refuerzo: "Estábamos en Europa, fuimos al sorteo y estaba Txiki (Begiristain, actualmente director deportivo de Manchester City), que me dijo que estaban pensando para entrenar al Barça en (Michael) Laudrup y dije: ‘bueno, pues yo me llevo a Guardiola’".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En aquel entonces, el técnico del Manchester City se desempeñaba en el Barca B, y recién daba sus primeros pasos, por eso había mucha ilusión por ficharlo, pero finalmente todo se desvaneció.

"Quedamos una mañana en la sala VIP del aeropuerto, pero a final de temporada se precipita todo, echan a (Frank) Rijkaard y en vez de Laudrup, la junta directiva elige a Guardiola. Estaba dispuesto a venir al Getafe", profundizó Torres.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la llegada frustrada del campeón del mundo en Qatar 2022, el mandatario reveló: "También le pedí a Messi a Laporta. Estuve con Laporta, con quien tengo muy buena relación, y Zubizarreta y dijeron que Rijkaard le iba a empezar a dar minutos; pero estuvimos a punto. Le faltó nada. Estaba Alfredo Duro conmigo de director deportivo. Era un 18 de agosto".

/Inicio Código Embebido/

?????| Ángel Torres (The president of Getafe): “We were close to signing Guardiola and Messi together” [@sport] pic.twitter.com/9FfvTAG9V3