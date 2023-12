La prestigiosa revista Time eligió a Lionel Messi como el "Deportista del año"

Lionel Messi fue nombrado "Deportista del año" por la prestigiosa revista estadounidense Time, tras un año de alto impacto en el Inter Miami.

La publicación apunta: Lo que ocurrió este momento, el 21 de julio de 2023, en Fort Lauderdale todavía parece surrealista. Lionel Messi , en su primer partido vistiendo la camiseta rosa del Inter Miami, recibió un tiro libre en los últimos segundos de su debut en la Major League Soccer (MLS). Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, preparándose para un club que ocupa el último lugar en los EE.UU.

