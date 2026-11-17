La AFA designó a los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura
Los playoffs del campeonato comenzarán a disputarse este viernes cuando Belgrano visite a Vélez en el Amalfitani bajo las ordenes de Yael Falcón Pérez.
17/11/2026 | 16:07Redacción Cadena 3
FOTO: Falcón Pérez dirigirá el primer partido de octavos.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes las autoridades que dirigirán los partidos de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Los encuentros de la primera ronda de los playoffs se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. El primer partido enfrentará a Vélez ante Belgrano en el José Amalfitani.
Las designaciones
Viernes 20 de noviembre 20.00 | Vélez (3A) – Belgrano (6B) |
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistentes: Lucio Méndez y Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
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Sábado 21 de noviembre 15.00 | Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) |
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistentes: Facundo Rodríguez y José Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Gastón Suárez
17.00 | Argentinos (2B) – Independiente (7A) |
Árbitro: Jorge Baliño
Asistentes: Pablo González y Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre 16.00 | Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) |
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistentes: Sebastián Raineri y Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
19.00 | River (4A) – Lanús (5B) |
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistentes: Pablo Gualtieri y Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
22.00 | Instituto (1A) – Huracán (8B) |
Árbitro: Darío Herrera
Asistentes: Gabriel Chade y Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre 17.00 | Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) |
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistentes: Miguel Savorani y Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre 21.00 | Boca (2A) – Independiente Rivadavia (7B) |
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistentes: Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
Lectura rápida
¿Qué anunció la AFA? La AFA anunció las autoridades que dirigirán los partidos de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
¿Cuándo se disputarán los partidos? Los partidos se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.
¿Dónde se jugará el primer partido? El primer partido se jugará en el José Amalfitani, enfrentando a Vélez y Belgrano.
¿Quién será el árbitro del primer partido? El árbitro del primer partido será Yael Falcón Pérez.
¿Qué partidos se jugarán el domingo 22? El domingo 22 se jugarán los partidos entre Rosario Central y Gimnasia, River y Lanús, e Instituto y Huracán.