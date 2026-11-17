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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes las autoridades que dirigirán los partidos de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los encuentros de la primera ronda de los playoffs se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. El primer partido enfrentará a Vélez ante Belgrano en el José Amalfitani.

Las designaciones

Viernes 20 de noviembre 20.00 | Vélez (3A) – Belgrano (6B) |

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistentes: Lucio Méndez y Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sábado 21 de noviembre 15.00 | Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) |

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistentes: Facundo Rodríguez y José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

17.00 | Argentinos (2B) – Independiente (7A) |

Árbitro: Jorge Baliño

Asistentes: Pablo González y Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 22 de noviembre 16.00 | Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) |

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistentes: Sebastián Raineri y Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

19.00 | River (4A) – Lanús (5B) |

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistentes: Pablo Gualtieri y Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

22.00 | Instituto (1A) – Huracán (8B) |

Árbitro: Darío Herrera

Asistentes: Gabriel Chade y Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Lunes 23 de noviembre 17.00 | Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) |

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistentes: Miguel Savorani y Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Miércoles 25 de noviembre 21.00 | Boca (2A) – Independiente Rivadavia (7B) |

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses