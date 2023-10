Irán condena a Cristiano Ronaldo a 99 latigazos por adulterio

Cristiano Ronaldo habría sido condenado a 99 latigazos en Irán, según informa la cadena Sharq Emroz. Un encuentro en septiembre con la pintora iraní Fatima Hamami, que está paralizada en un 85 %, al parecer tendrá consecuencias para el atacante de Al Nassr, de 38 años.

El portugués se reunió con la artista, gran fan suya, y le regaló un cuadro con imágenes del luso celebrando un gol. En este encuentro, solicitado por Hamami, Ronaldo la abrazó y le dio un beso en la mejilla como señal de agradecimiento.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan



In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law



If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W