Independiente juega contra San Lorenzo tras la renuncia de su DT Vaccari

Independiente recibirá este domingo a San Lorenzo, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que será su primer partido tras la renuncia del director técnico Julio Vaccari.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, está programado para las 14:30 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Independiente llega a este encuentro en una grave crisis deportiva, ya que la derrota en la última fecha ante Banfield derivó en la renuncia de su entonces director técnico, Julio Vaccari, quien será reemplazado interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, al menos hasta que se concrete al 100% la llegada de Gustavo Quinteros.

Este semestre está siendo una verdadera pesadilla para el “Rojo”, ya que sufrió la eliminación en la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba y fue descalificado de manera insólita de la Copa Sudamericana tras los disturbios entre su hinchada y la de Universidad de Chile.

Como si esto fuera poco, en el Torneo Clausura marchan últimos en la Zona B con solo tres puntos y tienen muy complicada la clasificación a los playoffs.

San Lorenzo, por su parte, viene de caer ante Racing en la octava fecha y ocupa la quinta posición en la Zona B.

Sin embargo, el mayor problema para el “Ciclón” pasa por el lado institucional, ya que el club quedó en estado de acefalía luego de la salida de su presidente, Marcelo Moretti, quien estuvo involucrado en un escándalo relacionado a las coimas.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura 2025

Fecha 9

Independiente – San Lorenzo

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Lucas Novelli

Horario: 14:30. TV: TNT Sports Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastán Valdez, Facundo Zabala; Ivan Marcone, Felipe Loyola, Luciano Cabral; Matías Abaldo, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.