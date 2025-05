Hinchas de Betis y Chelsea mantuvieron una batalla campal en Polonia

La previa de la final de la UEFA Conference League se vio empañada por violentos enfrentamientos entre hinchas del Chelsea y del Real Betis en las calles de Breslavia, Polonia.

Los disturbios, que comenzaron con agresiones en una terraza, escalaron hasta el punto de requerir la intervención de la policía con gases lacrimógenos y unidades antidisturbios.

Real Betis and Chelsea Fans Introduce Themselves To Each Other in Wroclaw



Shouldn’t they be teaming up and making sure no migrants get an opportunity to commit crime? pic.twitter.com/ph5B0eQXln