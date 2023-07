FIFA anunció nuevas reglas, incluyendo una "anti Dibu" que causó polémica

La Federación Internacional del Fútbol (FIFA), junto con la Asociación del Fútbol Internacional (IFAB), anunciaron una nueva serie de reglas, entre las que se encuentra una que condicionará el accionar del arquero argentino, Emiliano Martínez, en los penales.

La norma determina que "el guardameta no debe comportarse de manera que distraiga al lanzador del penal de manera antirreglamentaria, por ejemplo, retrasando la ejecución del tiro o tocando los postes de la portería, el travesaño o la red".

Esto ha llevado a que muchos fanáticos del fútbol le den el nombre de norma "Anti Dibu", ya que se la relaciona directamente con los icónicos movimientos del campeón del mundo tanto en Qatar 2022 como en la Copa América 2021, en donde el seleccionado nacional venció en todas las tandas que disputó.

Además, las otras reglas establecen modificaciones en diversos aspectos:

1. El reglamento indicaba que era completamente ilegal que jugadores del banco o miembros del cuerpo técnico estuvieran dentro del terreno de juego, y los goles anotados en incumplimiento debían ser anulados. No obstante, la actualización indica que sólo se anulará el gol si la persona que entra al terreno de juego interfiere o afecta en dicho gol. La regla no exige que el árbitro señale infracción por entrar en el campo si la intrusión no tiene consecuencias en la jugada.

2. Modificando la regla de fuera de juego en los "desvíos" en defensores rivales al equipo que ataca, tras lo ocurrido en el gol de Mbappé a España en la final de la Nations League.

3. Se añadirán minutos al final del encuentro por celebraciones y tiempo perdido. El objetivo es beneficiar a aquellos equipos que no especulen con el tiempo.

4. Las amonestaciones que se reciban durante el encuentro no tendrán valor durante la tanda de penales.

5. Además del árbitro principal, asistentes y cuarto árbitro, el árbitro asistente de reserva podrá asistir al árbitro principal de la misma forma que los demás miembros del equipo de colegiados.