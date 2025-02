En Belgrano se habla ruso

Gabriel Rodríguez

Y un día volvió. Pase maestro que lo estaban esperando. Parecía que nunca más iba a suceder… pero sucedió. Ricardo Alberto Zielinski regresó a Belgrano, el club de sus amores y con él, el recuerdo de lo que ocurrió y la esperanza de lo que vendrá.

Pero hagamos memoria. El 23 de mayo de 2016, el Ruso dejó de ser el técnico de la “B” tras haber dirigido 214 encuentros, durante su paso por la B Nacional, los torneos de Primera División, una liguilla pre-libertadores y otra pre-sudamericana y en la Copa Sudamericana.

Zielinski, quien fue contratado por Armando Pérez en diciembre de 2010 para reemplazar a Luis Ernesto Sosa, asumió la conducción técnica el 4 de enero de 2011 y tuvo su debut un mes después en un empate ante San Martín de San Juan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una fría tarde de mayo de 2016, los hinchas verían en el Mario Kempes la última aparición del entrenador como técnico propio. En aquel campeonato corto de 16 fechas por zona, Belgrano logró apenas cuatro victorias y Cristian Lema, de penal, le dio el último triunfo a Zielinski en un partido ante Rosario Central.

Dos días después de ese encuentro y luego de una charla con Pérez, se dio el acuerdo para su desvinculación después de cinco años y medio. Y dos meses después, Pérez sería puesto por la FIFA en el sillón de la AFA.

Y así se terminaba una historia de 214 partidos, casi un 50% de efectividad con hitos que quedaron en la historia.

Pero después de ti ya no hay nada.

Pasaron 16 cuerpos técnicos distintos en poco más de ocho años contando los interinatos de Darío Cavallo, Julio Constantin, Juan Chumba y Norberto Fernández y los nombres de Esteban González; quien como dato curioso asumió por segunda vez en 2021 para dirigir apenas un partido; Leonardo Madelón, Sebastián Méndez, Pablo Lavallén (17/18); Lucas Bernardi, Diego Osella (18/19); Alfredo Berti, Ricardo Caruso Lombardi (19/20); Alejandro Orfila y Guillermo Farré (2021); Juan Cruz Real (2024) y Walter Erviti (2025).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Belgrano tuvo un descenso evitable en 2019 pero no puso ni las manos; en el torneo siguiente la pandemia paró el fútbol; en la vuelta sin público el equipo no reaccionó; Caruso Lombardi explotó en cancha de Barracas Central y luego “Teté” González no ganó el partido que tenía que ganar.

El coronavirus extendió la cuestionada administración de Jorge Franceschi, hasta que Luis Artime le ganó una histórica elección a Armando Pérez.

El uruguayo Orfila no entendió en dónde estaba y así le fue, hasta que agarró el timón un Farré que venía de ayudar a Zielinski en Estudiantes. Las ganas y los resultados del ex volante central no alcanzaron, pero pudo redoblar la apuesta en 2022 saliendo campeón de la Primera Nacional, con una gran actuación en la Liga Profesional 2023 que de yapa le dio la clasificación a la Copa Sudamericana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un mejor equipo hizo “sapo” en el inicio de 2024 que provocaron su salida para el ingreso de Juan Cruz Real, quien comenzó bien, llegando a octavos de final de la Sudamericana y se terminó yendo por la ventana, bancado solamente por Artime, luego del “Reyna-gate”.

Este año, Belgrano quiso seguir la línea de Orfila y Real con Walter Erviti, quien duró menos que un suspiro.

Salvo con Racing, en ese interín, Zielinski enfrentó en los demás equipos que dirigió a Belgrano con buena suerte. En 2018 le ganó con Atlético Tucumán en Alberdi 3-1 en su vuelta al Gigante pero como rival (RUSO PRIMERO); en la Liga 2023 como entrenador de Independiente, lo venció 2-0 en Avellaneda; en la Copa de la Liga 2023 como adiestrador de Lanús lo venció 2-0 en el Sur. En 2024, le volvió a ganar con el Granate 1-0 en la noche del debut del interinato del “Beto” Fernández y durante la Liga, se impuso 3-1 en Buenos Aires.

Hay un empate 2-2 con Nacional de Uruguay y posterior victoria por penales en el verano de 2023, en partido amistoso; mientras que la única derrota ante Belgrano del Ruso fue el 1-0 con Estudiantes por la Copa Argentina en julio de 2022. (RUSO ESTUDIANTES)

Pasó mucha agua bajo el puente. Zielinski estuvo dos veces cerca de regresar, primero con Franceschi de presidente antes de la elección de Diego Osella y luego cuando él mismo se bajó después de dejar a Lanús por una cuestión familiar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero la tercera fue la vencida. Los planetas se alinearon para el regreso más esperado.

Córdoba le sienta bien. Es uno de los tipos más queridos y no sólo por resultados, sino por una línea de conducta al punto de nunca conocérsele una crítica a sus jugadores, apenas un “soy el técnico con más paciencia del mundo”.

Acostumbrado a las limitaciones de los equipos, suele conformarse con lo que hay y no hace reclamos de contrataciones caras. Y muchas veces se lo consideró “un bicho raro” porque no se inmuta, no suele expresar emociones y por lo general es mesurado y callado.

Ese es el Ruso Zielinski, el mismo que un día volvió a Belgrano.