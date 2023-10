Elogiando a Messi, Lula Da Silva opinó sobre Brasil y lanzó indirectas a Neymar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elogió en redes sociales a Lionel Messi y afirmó que debe servir de ejemplo para los jóvenes deportistas brasileños.

"Messi debe servir de ejemplo para los brasileños: con 36 años, campeón del mundo, jugando en Estados Unidos y ganando el Balón de Oro, debe servir de ejemplo para esos chicos que con 17 años aparecen como futuros cracks y después desaparecen, siendo vendidos al exterior. Hace mucho que Brasil no genera un ídolo de verdad; pienso en la selección de 1970 y en la de 2002", opinó Lula.

/Inicio Código Embebido/

O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina…