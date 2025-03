El Nottingham Forest superó por penales al Brighton y se metió en las semis

El Nottingham Forest, equipo sensación del fútbol inglés esta temporada, superó al Brighton por penales y avanzó a las semifinales de la FA Cup.

El partido debió definirse desde los 12 pasos luego del empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios y en los 30 que se disputaron de tiempo extra. Fue allí donde apareció la figura del arquero belga Matz Sels, quien atajó dos remates de sus rivales para darle el triunfo a los suyos.

/Inicio Código Embebido/

Who else but Mr. @NFFC?



Ryan Yates sends Nottingham Forest to Wembley ??#EmiratesFACup pic.twitter.com/8TU2jacGwf