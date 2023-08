El curioso show del "Patón" Guzmán para atajar un penal: hizo un truco de magia

En medio de la polémica decisión de FIFA sobre la nueva norma denominada "Anti-Dibu", que prohíbe al arquero moverse para distraer al pateador, el "Patón" Guzmán se las ingenió de una forma muy particular para lograr el mismo objetivo.

El arquero realizó un truco de magia y hasta imitó a un mimo en la definición por penales de su equipo Tigres ante el Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup.

Mirá el show del "Patón"

/Inicio Código Embebido/

????? No trates de entender el Nahuelismo, solo disfrútalo. pic.twitter.com/OLChhwt2jI — Club Tigres ?? (@TigresOficial) August 5, 2023

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

¡NO ES MARCEL MARCEAU! ¡ES EL PATÓN! Además de ser un gran mago, Nahuel Guzmán desplegó todo su talento como MIMO en la tanda de penales ante Vancouver Whitecaps. ¡SHOW DEL ARQUERO ARGENTINO EN #LeaguesCup2023! ??????



?? @MLS on Apple pic.twitter.com/RtnGhn7l6a — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2023

/Fin Código Embebido/

Qué dijo el "Dibu" sobre la nueva norma FIFA

Me encantó la "Ley Anti Dibu" porque siempre buscan alguna excusa para que el que patea meta el gol. Yo a mi familia y a la gente cercana le decía ‘me da igual, ya somos campeones de todo’. Campeón del mundo, campeón de América… La hicieron tarde", expresó Martínez en una charla con Urbana Play FM.

La misma (Ley 14) establece que: "El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería".

El actual futbolista del Aston Villa aclaró: "Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer de todo y nosotros no podemos ni hablar, me parece que está mal. Me da igual, yo atajé la que tenía que atajar".

Por otro lado, ante la consulta sobre si volvió a ver la final de la Copa del Mundo entre la Selección argentina y Francia, que finalizó 3 a 3 en el tiempo reglamentario y que se definió en los penales con una gran intervención de Martínez, se sinceró: "No la vi. No quiero sufrir".