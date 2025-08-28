El arquero campeón con Platense sigue su carrera en Arabia Saudita
Juan Pablo Cozzani, fue presentado en el Al-Kholood de Arabia Saudita. Fue una de las figuras del “Calamar” en la última temporada.
28/08/2025 | 18:27Redacción Cadena 3
FOTO: La presentación de Juan Pablo Cozzani en Al-Kholood Club. Foto Prensa Al-Kholood
El Al-Kholood Club de Arabia Saudita oficializó la llegada del arquero Juan Pablo Cozzani.
Mediante una sola publicación de redes sociales, el elenco de la primera categoría del fútbol saudí confirmó la incorporación del ex jugador de Platense. El futbolista posó con la característica indumentaria violeta del Al-Kholood; al lado de su fotografía figuró una imagen que mostró su traspaso—de Platense a Al-Kholood--.
“El guardián está aquí. Muro argentino Juan Cozzani es un jugador del orgullo de la cabeza. Nuestro nuevo muro está aquí. Juan Cozzani se une a Al-Kholood”, manifestó la cuenta oficial del Al-Kholood en la descripción de su posteo de Instagram.
El arquero de 26 años desembarcó en el fútbol asiático occidental después de un importante paso por Platense, en donde conquistó el Torneo Clausura y formó buenos números bajo los tres palos, estos fueron: 69 encuentros disputados, 34 vallas invictas y 51 goles en su contra.
Cozzani, quien se destacó por su solidez y reflejos en el arco, llega a un Al-Kholood que busca afianzarse en la primera división saudita.
Su experiencia en el fútbol argentino, donde fue clave para la consolidación del “Calamar”, le otorga un perfil prometedor en la liga árabe. El arquero ya se prepara para afrontar el desafío de adaptarse a un nuevo estilo de juego y contribuir al crecimiento del equipo saudí.
Lectura rápida
¿Qué club contrató a Juan Pablo Cozzani? El Al-Kholood Club de Arabia Saudita.
¿Quién es Juan Pablo Cozzani? Es un arquero argentino de 26 años, destacado en Platense.
¿Cuántos partidos jugó en Platense? Disputó 69 encuentros, con 34 vallas invictas.
¿Qué logró en su carrera? Ganó el Torneo Clausura en Platense.
¿Cuál es su nuevo desafío? Adaptarse al fútbol saudita y contribuir al Al-Kholood.
