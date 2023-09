Dos nuevos refuerzos para "el Barsa": Joao Cancelo y Joao Félix son "culés"

El Barcelona anunció este viernes la incorporación de dos refuerzos portugueses: el defensor Joao Cancelo y el delantero Joao Félix.

El defensor de 29 años llega desde el Manchester City a préstamo hasta el 30 de junio de 2024 y sin opción de compra.

/Inicio Código Embebido/

"I'm very happy to join this great club. It's a dream come true" ????



?? João Cancelo pic.twitter.com/ZvCcrYLGcn