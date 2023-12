¿Cuál te gusta más? Los goles nominados al Premio Puskas

La FIFA dio a conocer los tres goles finalistas para el Premio Puskas, que elige al mejor del año.

El paraguayo Julio Enciso, el brasileño Guilherme Madruga y el portugués Nuno Santos son los tres ternados.

El delantero de 19 años, ex Libertad, juega en el Brighton desde julio del 2022.

En mayo de este año, en el empate 1 a 1 contra el Manchester City, Enciso marcó el único tanto de su equipo.

/Inicio Código Embebido/

???? Julio Enciso

? Brighton v Manchester City

?? May 2023



Footage courtesy of the Premier League pic.twitter.com/R3NFcdP9le