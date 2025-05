Cristiano Ronaldo y un posteo que deja dudas: "Este capítulo ha terminado"

El futbolista Cristiano Ronaldo volvió a sacudir el mundo del fútbol con una simple pero enigmática frase en un posteo de sus redes sociales: "Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Todavía se está escribiendo. Agradecido con todos".

El mensaje, publicado tras la derrota del Al-Nassr ante Al Fateh que dejó al equipo fuera de la próxima Champions asiática, encendió todas las alarmas. ¿Es el final de su ciclo en Arabia Saudita? Por lo pronto, el portugués no renovó y todo indica que se abre una nueva etapa en su carrera a pocas semanas del comienzo del Mundial de Clubes.

/Inicio Código Embebido/

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3