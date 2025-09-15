En vivo

Deportes

Arsenal: Odegaard se pierde el debut en la Champions League

El capitán sufrió una lesión en un encuentro reciente de la Premier League.

15/09/2025 | 16:03Redacción Cadena 3

FOTO: Arsenal: Odegaard se pierde el debut en la Champions League ante Athletic Bilbao

El capitán Martin Odegaard se perdió el partido inaugural de Arsenal en la Liga de Campeones contra el Athletic Bilbao tras unirse a la creciente lista de lesionados del club de Londres.

Odegaard fue sustituido al cabo de 17 minutos en la victoria 3-0 contra el Nottingham Forest en la Liga Premier el sábado. Cayó mal sobre su hombro derecho tras una entrada.

El centrocampista noruego no participó en el entrenamiento el lunes y el técnico Mikel Arteta dijo más tarde que Odegaard no viajó a España para el partido del martes.

Otros jugadores como Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Kai Havertz y Ben White también estuvieron lesionados. Sin embargo, el zaguero francés William Saliba, también ausente en la victoria contra el Forest, podría reaparecer tras participar en el entrenamiento.

Arsenal alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones la temporada pasada y sucumbió ante el eventual campeón Paris Saint-Germain. Los Gunners aún no han ganado el máximo título a nivel de clubes en Europa.

“Somos lo suficientemente buenos y podemos competir contra cualquiera. Y además de eso, que las cosas tienen que salir a tu favor”, respondió Arteta a la pregunta sobre lo que aprendió de la campaña de la temporada pasada.

Lectura rápida

¿Quién se pierde el debut de Arsenal en la Champions League? El capitán Martin Odegaard.

¿Qué le ocurrió a Odegaard? Sufrió una lesión en el hombro derecho en un partido contra el Nottingham Forest.

¿Cuándo se perdió Odegaard el partido? No participó en el entrenamiento del lunes y no viajó para el partido del martes.

¿Quiénes más están lesionados? Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Kai Havertz y Ben White también sufrieron lesiones.

¿Qué logró Arsenal en la Champions la temporada pasada? Alcanzó las semifinales y fue eliminado por el Paris Saint-Germain.

[Fuente: AP]

