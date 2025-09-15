FOTO: Arsenal: Odegaard se pierde el debut en la Champions League ante Athletic Bilbao

El capitán Martin Odegaard se perdió el partido inaugural de Arsenal en la Liga de Campeones contra el Athletic Bilbao tras unirse a la creciente lista de lesionados del club de Londres.

Odegaard fue sustituido al cabo de 17 minutos en la victoria 3-0 contra el Nottingham Forest en la Liga Premier el sábado. Cayó mal sobre su hombro derecho tras una entrada.

El centrocampista noruego no participó en el entrenamiento el lunes y el técnico Mikel Arteta dijo más tarde que Odegaard no viajó a España para el partido del martes.

Otros jugadores como Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Kai Havertz y Ben White también estuvieron lesionados. Sin embargo, el zaguero francés William Saliba, también ausente en la victoria contra el Forest, podría reaparecer tras participar en el entrenamiento.

Arsenal alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones la temporada pasada y sucumbió ante el eventual campeón Paris Saint-Germain. Los Gunners aún no han ganado el máximo título a nivel de clubes en Europa.

“Somos lo suficientemente buenos y podemos competir contra cualquiera. Y además de eso, que las cosas tienen que salir a tu favor”, respondió Arteta a la pregunta sobre lo que aprendió de la campaña de la temporada pasada.

