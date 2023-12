Arsenal no pudo superar al Liverpool y empató en plena pelea por la Premier

Arsenal no pudo ante el Liverpool e igualó 1 a 1, en el estadio de Anfield, en el marco de la decimoctava fecha de la Premier League que lo tiene como puntero absoluto, y que se jugó hoy en forma parcial.

El defensor Gabriel, a los 3 minutos del primer tiempo, adelantó al equipo londinense, mientras que Mohamed Salah, a los 28, igualó para Liverpool.

CON SUSPENSO, LLEGÓ EL PRIMERO: tras la revisión en el VAR, se confirmó el gol de Gabriel Magalhães para el 1-0 del Arsenal contra Liverpool en la #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/7khoFzbF1D — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2023

Aunque tuvo un arranque prometedor, en el rápidamente encontró la ventaja, el equipo de Mikel Arteta no logró sostener la ventaja y no solo que terminó empatando, también pudo haberlo perdido de no ser por la poca eficacia del Liverpool.

De esta manera, Arsenal alcanzó los 40 puntos y se mantiene como único líder de la Premier League, mientras que los de Anfield, son escoltas con 39 unidades.

¡GOLAZO NIVEL LIVERPOOL! Salah recibió una pelota impresionante de Alexander-Arnold, definió a pura potencia y marcó el 1-1 contra Arsenal en la #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/rnqYL5Ycsp — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2023

El Tottenham del argentino Cristian "Cuti" Romero volvió a extender su gran presente con un triunfo como local por 2 a 1 sobre el Everton y se mantiene expectante en la tercera posición del certamen.

El defensor campeón del mundo encendió las alarmas ya que disputó solo la primer tiempo, y luego se lo vio con hielo en la zona afectada en el banco de suplentes.

La historia comenzó de la mejor manera para el Tottenham que a los 8 minutos abrió el marcador con el tanto del brasileño Richarlison, mientras que la estrella coreana Heung Min-Son , a los 17, estiró las cifras.

Por su parte, en el cierre del encuentro, a los 36 del segundo tiempo, André Filipe Tavares Gomes descontó para el Everton que le puso fin a una seguidilla de triunfos en la Premier League.

Con este resultado, el Tottenham se reafirmó en el tercer puesto de la tabla con 36 puntos y le descontó puntos al líder Arsenal, quien lo aventaja por cuatro unidades.

Por otra parte, con Alejandro Garnacho de titular, Manchester United volvió a perder y no logra levantar cabeza en el torneo inglés.

En el marco de la decimoctava jornada, los Diablos Rojos cayeron por 2 a 0 ante el West Ham en el estadio Olímpico de Londres y sigue sin encontrar el rumbo.

Jarrod Bowen y Kudus Mohammed sentenciaron el triunfo para el equipo local.

Con la opción de meterse en la pelea por las plazas continentales, tanto el West Ham como el Manchester United necesitaban los tres puntos para olvidar su errática serie de resultados de las últimas jornadas.

Con un primer tiempo ausente de emociones, lo mejor se dio en el complemento: West Ham salió fuerte y pudo marcar Bowen quien batió a Onana y elevó su cifra de goles en la Premier a once.

Luego, Kudus terminó con la ilusión de los visitantes con un preciso remate tras un error de Mainoo en la salida de la pelota que avivó la crisis de malos resultados del equipo de Ten Hag.

En otro de los encuentros de la jornada, el Burnley venció por 2 a 0 a Fulham en un encuentro clave por la permanencia.

El partido arrancó de modo inmejorable para Burnley, que inauguró el marcador con un tanto de Wilson Odobert, terminando la primera, mientras que en el complemento, Sander Berge aumentó la ventaja y sentenció la historia.

Además, Luton Town consiguió una victoria importante en su lucha para salir de la zona de descenso al derrotar al difícil Newctasle por 1 a 0 con el tanto solitario de Andros Townsend en el primer tiempo.

Por último, el Bournemouth se impuso por 3 a 2 en un partidazo ante el Nottingham Forest.

El partido comenzó de la mejor forma para el campeón de dos Champions League, ya que se adelantó en el marcador con un tanto de Elanga, pero en el complemento, la historia cambió y fue la visita el que llegó a la igualdad por medio de Solanke.

Posteriormente una nueva ocasión incrementó el marcador de los visitantes por medio de otro gol de Solanke, que recibió la respuesta del local, que alcanzó la igualdad por medio de Chris Wood. Cuando todo indicaba que terminaría en empate, un nuevo tanto de Solanke, que logró un hat-trick en el último suspiro del duelo, sentenció el triunfo 3 a 2.

