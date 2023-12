Rebecca Welch se convirtió en la primera mujer en arbitrar la Premier League

La árbitra Rebecca Welch se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de la Premier League inglesa de fútbol, al controlar en encuentro entre Fulham y Burnley por la 18va. fecha.

Con 40 años Welch dio el pitido inicial en el estadio Craven Cottage de Londres, donde Burnley derrotó por 2 a 0 al local Fulham.

En 2021, la inglesa se convirtió ya en la primera mujer en arbitrar un partido profesional en su país, el encuentro de League Two (cuarta división inglesa masculina) entre Port Vale y Harrogate.

Desde entonces Welch ha dirigido partidos de Championship (2ª división) y Copa de Inglaterra. Es árbitra desde 2010 y hasta 2019 siguió trabajando en el National Health Service (NHS), el sistema de salud británico.

Rebecca Welch making history at Fulham as the first ever female Premier League referee #FULBUR pic.twitter.com/ytA4a8iCx9