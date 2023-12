Un jugador del fútbol inglés sufrió un paro cardíaco y se desplomó en la cancha

El capitán del Luton Town, Tom Lockyer se desvaneció en pleno partido de Premier League generando preocupación en sus compañeros, rivales y los fanáticos que se encontraban viendo el partido.

Cuando el reloj marcaba los 58 minutos del partido, el defensor se desvaneció en la mitad de la cancha, generando así la rápida reacción de compañeros y rivales quienes exigieron el ingreso de los médicos.

Mientras lo trataban en la cancha, los futbolistas taparon la escena realizando un circulo alrededor.

Tras esto, los futbolistas de ambos equipos se marcharon al vestuario y el capitán fue retirado en camilla. Luego los jugadores salieron a la cancha a agradecer al público.

El futbolista galés de 29 años ya había sufrido un hecho similar en mayo de este año cuando se desvaneció en el partido entre Luton Town y Coventry City, en la final por el ascenso a la Premier League.

Tras aquel suceso, la BBC aseguró que Lockyer había recibido el visto bueno de los especialistas e iba a poder retomar la actividad deportiva profesional con normalidad tras una cirugía. “Me han operado para arreglarlo y no debería volver a pasar”, había declarado a la BBC el futbolista.

Luego, los médicos del Luton Town confirmaron que Tom Lockyer sufrió un paro cardíaco. El defensor fue atendido a tiempo y respondía cuando lo sacaron en camilla.

Actualmente el futbolista estaría estable y sometiéndose a más pruebas con su familia junto a su cama.

Según se pudo saber, sufrió una "fibrilación auricular, una afección que se describe como causante de un ritmo cardíaco irregular y a menudo anormalmente rápido". Además, se informó que se lo percibió "alerta y receptivo en los vestuarios".

El comunicado del Luton Town:

“Todos esperamos y oramos por nuestro líder y capitán Tom Lockyer, quien afortunadamente responde y ha sido trasladado al hospital. No sabemos el alcance total de lo que sucedió y cuáles son los próximos pasos en este momento, pero agradecemos a Bournemouth y al personal médico de ambos lados por su respuesta inmediata, que fue absolutamente increíble. Lamentamos a todos los aficionados presentes que los jugadores de ambos equipos no estuvieran en condiciones de continuar con el juego después de ver a su querido compañero y amigo de esa manera, y el personal no pudo continuar con la gestión del juego en haber tenido que hacer frente a la situación en tales circunstancias. Agradecemos a todos por los maravillosos aplausos y cantos del nombre de Locks dentro del estadio en un momento tan difícil. Ahora es el momento de que todos nuestros jugadores, personal y seguidores se unan como siempre lo hacemos y brinden nuestro amor y apoyo a Tom y su familia. Nuestros pensamientos están con él y con todos ellos”.

