Alexis Mac Allister firmó con el Liverpool y llevará la 10 en la espalda

El campeón mundial Alexis Mac Allister es nuevo jugador del Liverpool, de la Premier League, proveniente del Brigthon And Hove Albion, en una cifra que no ha sido revelada, señaló hoy la página oficial del club con sede en Anfield Road.

El jugador de 24 años, ex Argentinos Juniors y Boca, completó con éxito el examen médico y acordó los términos personales para convertirse en el primer fichaje de Liverpool en el verano boreal, en alrededor de 70 millones de dólares según se maneja de manera extraoficial.

Mac Allister llegará a Anfield menos de seis meses después de ser destacada figura del seleccionado argentino que alcanzó el título mundial en Qatar 2022 e incluso le marcó un gol a Polonia en la fase de grupos en el triunfo por 2 a 0.

La llegada de Mac Allister al equipo dirigido por el alemán Jurguen Klopp se produce después de tres temporadas y media en Brighton en donde sumó 112 partidos, 98 de Premier (seis ante el Liverpool), con 20 tantos y nueve asistencias.

“Fue un año fantástico para mí, la Copa del Mundo, lo que logramos con Brighton, pero ahora es el momento de pensar en el Liverpool y tratar de ser un mejor jugador y un mejor ser humano todos los días”, afirmó el hijo de Carlos Mac Allister, ex defensor de Argentinos, Boca, Racing, Ferro y el seleccionado argentino.

"Desde que gané la Copa del Mundo, dije que quiero ganar más trofeos y creo que este club me ayudará a hacer eso, ese es el objetivo y cuando estás en un gran club como este tenes que ganar trofeos. Entonces, eso es lo que quiero" afirmó Mac Allister, el séptimo argentino que jugará en Liverpool.

Con la casaca del Liverpool ya jugaron Mauricio Pellegrino, Emiliano Insúa, Javier Mascherano, Sebastián Leto, Maximiliano Rodríguez y Gabriel Paletta.

"It's amazing to be here and I can't wait to get started"



