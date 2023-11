AFA: unánime rechazo de los clubes a las sociedades anónimas deportivas

En una asamblea ordinaria celebrada este jueves en la AFA, dirigentes del fútbol argentino rechazaron de manera unánime la posibilidad de que los clubes puedan pasar a ser Sociedades Civiles a Sociedades Anónimas Deportivas.

Con Talleres como el único club ausente, la 45 entidades presentes en el lugar votaron en contra de la propuesta. Andrés Fassi, representante del club, se quedó en Córdoba.

De esta forma, se consolida la posición que los clubes mostraron, mediante comunicados, en rechazo a la privatización de las asociaciones sin fines de lucro y quedó asentada con la firma de los asambleístas.

"Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia", expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante la asamblea.

"Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años", disparó el dirigente ante los dichos del ex presidente Mauricio Macri.

#AHORA | Claudio #Tapia inició la Asamblea Ordinaria con un 'palito' para Mauricio #Macri:



???"Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años" pic.twitter.com/ynWULqkhVI — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) November 23, 2023

Sobre el final, Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de AFA, hizo un desglose del balance con números positivos y el mandamás del fútbol argentino.

"Todo eso con medidas populistas", dijo, entre risas, el titular e AFA.

A continuación, Tapia reiteró que no se discutirá más sobre el tema: "Es un tema terminado, no vamos a pelear contra algo que no existe. La posición institucional la marcaron los clubes públicamente".

La única ausencia en la Asamblea fue la de Talleres, el club cordobés que levantó la bandera del silencio cuando todo el fútbol se posicionó contra las Sociedades Anónimas Deportivas.

Godoy Cruz, el otro club que no se pronunció en contra de las SAD, tampoco estuvo presente pero porque no forma parte de los asambleístas. Sarmiento, Platense, Belgrano, Instituto y Arsenal son los otros equipos de primera división que no tienen representación.

