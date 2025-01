Confirmado: Franco Colapinto es nuevo piloto de Alpine

La escudería francesa Alpine oficializó al argentino Franco Colapinto como uno de sus nuevos pilotos, por lo que está cada vez más cerca de volver a la Fórmula 1.

Alpine, que en el 2024 terminó sexto en el campeonato de Constructores, confirmó la incorporación de Colapinto a través de un posteo en sus redes sociales.

"Se incorpora a nosotros con un contrato de varios años. Franco será nuestro piloto de reserva para el 2025", detalló la escudería en sus redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

VAMOS FRANCO ????



He joins us on a multi-year deal. Franco will be our Reserve Driver for 2025 ??