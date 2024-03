Pauny presentó un tractor único en el país

FOTO: En vivo y en directo. La máquina no paró un minuto durante toda la Expo.

Se trata de un nuevo modelo que, según la compañía, representa un hito en la industria, ya que incorpora transmisión automática, característica que lo coloca en un segmento premium y estar a la altura de las marcas más prestigiosas del mercado.

Así lo manifestó a El Campo Hoy Raúl Giai Levra, quien admitió haber llegado a la Expo con muchas expectativas y esperanzas para ver el ánimo de la gente.

"Vemos que ha venido una afluencia de público interesante. Se ve interés en la gente, la aparición de créditos a tasa razonable, va a ayudar el repunte de la venta, venimos de dos años muy golpeados por la sequía, y eso influyó en la decisión de compra, pero venimos esperanzados de tener una buena feria y un buen comienzo del año".

Pauny tiene 22 años de vida, con las alternativas de este país. Hemos tenido dos años muy difíciles al no tener apoyo crediticio sumado a la sequía que ha influido en el ánimo de la gente.

Respecto a los insumos, admitió que "como es sabido por todos, se reniega bastante para conseguirlos y en otros todavía no se han sincerado los valores y con los precios de referencia. Es lo que pasa con la economía familiar, con precios que no se sabe si son justos o no. Todas las fábricas hemos perdido capital de trabajo para sostener los emprendimientos".

La línea de tractores estuvo completa en Expoagro: desde los 80 hasta los 380 HP, en sus distintas versiones, articulados, con una novedad el de 310 HP con caja CVT totalmente automatizado, donde la caja comanda al tractor para decidir la velocidad de trabajo de acuerdo al suelo, la caja resuelve sola, con una suavidad enorme, avance y retroceso, con marchas hasta los 30 km para traslado.

Creo que es una máquina muy novedosa que hoy por hoy la única que se fabrica en el país (ni en Brasil hay algo similar), y tenemos mucha expectativa en presentar esta novedad, que a partir de junio se estará produciendo, y con una nueva línea de articulados, ofreciendo mayores prestaciones a los usuarios de nuestra marca.