Rosario Central presentó a incorporados, renovaciones y su nueva camiseta

Acompañados por el secretario técnico, Federico Lussenhoff, los refuerzos auriazules desfilaron por la sala de conferencias, donde compartieron sus primeras impresiones como jugadores del club. También estuvo presente el entrenador Ariel Holan, quien ofreció un balance de la pretemporada y el mercado de pases.

A menos de dos días para el inicio del campeonato, el club organizó esta presentación como un gesto hacia sus hinchas. Entre los protagonistas, se destacaron los recientemente renovados Carlos Quintana y Franco Ibarra, quienes compartieron el evento con las nuevas caras del equipo.

"Vengo a tratar de competir y sumar para el equipo. Me considero un lateral ofensivo y quiero estar a la altura de las expectativas", dijo Juan Elordi, uno de los arribados en este marcado de pases.

Enzo Giménez, otra de las incorporaciones, también dio sus primeras palabras: "Lo que me atrajo fue la grandeza de este club. Llegué como lateral derecho, que es donde me siento más cómodo. Me gusta el juego ofensivo".

Minutos antes del evento, el club oficializó la llegada de Sebastián Ferreira, delantero paraguayo de 26 años, quien llega en condición de libre tras su paso por el Houston Dynamo, de la MLS.

"Conozco bien esta liga y al equipo. Quiero adaptarme rápido al club y a lo que pide el profesor", afirmó.

Cerrando la jornada, el entrenador Ariel Holan tomó la palabra y destacó el trabajo realizado en el verano, aunque no respondió preguntas. "Creo que hicimos la mejor pretemporada posible y logramos el mejor mercado de pases dentro de las posibilidades del fútbol argentino", declaró.

