Presentaron a Ruben en Central: "Tengo la ilusión de jugar con Di María"

El goleador histórico de Rosario Central, Marco Ruben, fue presentado en el mediodía de este viernes. El delantero, que formará parte de la institución hasta diciembre de 2024 viene de jugar seis meses en el Deportivo Maldonado de Uruguay.

En conferencia de prensa reveló que mantuvo conversaciones con Miguel Ángel Russo sobre la estrategia para afrontar la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. “Vamos de a poco hablando y bueno, él me va comentando la forma que quiere de jugar”, dijo. En ese marco, planteó "se nos vienen cosas muy importantes, es muy lindo poder compartir esta etapa con él".

El delantero también se refirió a su objetivo personal de incrementar su marca goleadora: "Sería buenísimo. Te digo 130 goles, pero no es tan fácil. Ojalá pueda ayudar todo lo que pueda". Asimismo, en diálogo con Estadio 3, por Cadena 3 Rosario, Ruben comentó la reacción que tuvo su círculo íntimo cuando les comunicó que regresaría a Central: “Mi mamá se quedó muda por 20 segundos y mi hermano me dijo que estoy loco”.

En cuanto a las competencias internas dentro del equipo por ocupar puestos clave, el delantero señaló: "Es importante que todos nos mentalicemos en pelear, que nadie tiene el puesto asegurado". Del mismo modo, especial mención al crecimiento profesional de Agustín Módica: "Está haciendo una adaptación linda, rápida a lo que es Primera División".

Sobre su retorno al fútbol después de un año retirado, Marco afirmó sentirse en buena forma y dispuesto para emprender este nuevo desafío: "Tengo 37 años y realmente me siento muy bien". Ruben también se refirió al amor con los hinchas del club: “Es recíproco sin duda… Significa mucho haber logrado ese cariño de la gente”.

En otro pasaje descartó aspirar a ser capitán en esta etapa y planteó que la cinta la lleva Jorge Broun: "Yo vengo de atrás ahora. Yo estoy entrando a un equipo ¿Cómo voy a tener la cinta de capitán?". “Una de las cosas por las que volví es por la ilusión de jugar con Ángel Di María más allá de que se dé o no", atendió. Sobre la llegada o no del campeón del mundo, que se definiría en los próximos días, confirmó que cruzó mensajes y señaló: "A Ángel le digo que si su ilusión es jugar en Rosario Central, no puede dejar el fútbol sin hacerlo. Me parece que tiene que cumplir con eso, porque sé que es canalla de corazón, que siempre sigue al equipo, y sería una lástima que se retire y no pueda vivir lo que es jugar en el Gigante de nuevo. Porque él jugó cuando era chico, esta es otra etapa de la vida y se disfruta de otra manera".

Por su parte, Miguel Ángel Russo dijo: "Estoy contento por él y a mí también me pone muy contento, lógicamente. Es un jugador importantísimo para nosotros y para seguir compitiendo".