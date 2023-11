Estadio 3 Rosario Gabriel Heinze: "No creo volver a Newell's, ayudé de las dos maneras que pude" Audio

El próximo lunes finalizará la era Heinze en Newell’s. Tras el encuentro ante Defensa y Justicia en el Parque Independencia el “Gringo” dejará de ser el director técnico de la Lepra, luego de no renovar su vínculo con la institución.

Este viernes en Bella Vista el entrenador brindó su última conferencia de prensa y se refirió al cariño de parte del pueblo rojinegro. También adelantó que no está en su mente el retorno al club, y dijo: “Siempre voy a tener el corazón acá”.

"Recibí el cariño de mucha gente en los momentos difíciles. Las cosas que pasan con los chicos quedan adentro", comenzó Heinze. Y añadió: "No creo volver. Vine de las dos maneras en las que pude ayudar al club. La vida no se a donde te lleva".

Por otro lado, el “Gringo” aseguró que no tiene “revancha con Newells”. Y que en su consideración “se hicieron muchas cosas buenas”. "No soy una persona que esté pensando en lo que va a ser. Siempre fui de no esperar nada y cuando llegue algo, analizaré y pensaré como siempre lo he hecho", remarcó.