Yanina Latorre revela chats íntimos entre Majo Martino y Alex Caniggia en vivo

Durante una emisión reciente, Yanina Latorre provocó revuelo al revelar conversaciones privadas entre Majo Martino y Alex Caniggia. La dinámica comenzó cuando Latorre, al expresar su admiración por Jorge Rial, instó a sus panelistas a compartir detalles de sus vidas personales. En un giro inesperado, la conductora enfocó su atención en Martino, a quien pidió que mostrara los chats que mantenía con el influencer, quien recientemente atravesó una separación.

Martino, al principio, se mostró reticente, alegando que las interacciones con Caniggia no consistían en muchos mensajes textuales, dado que él prefería comunicarse mediante videos. No obstante, ante la insistencia de Latorre, la panelista finalmente le ofreció su celular para que la conductora pudiera acceder a sus mensajes. Fue así que Latorre hizo del descubrimiento un espectáculo en vivo, exhibiendo los mensajes más candentes.

“No me da miedo”, declaró Martino, reafirmando que no tenía nada que ocultar. Entre los mensajes que se mostraron, destacaron algunos audios donde Caniggia decía: "Sos una tierna, me encanta, pero como que ahora estás más tiernita, ¿puede ser? Relajada la pandita. Reportate, Pandi, manda video. Amo que sos una tierna".

Yanina, al comentar sobre uno de los videos, indicó que el influencer aparecía en una situación algo comprometedora: “Está en la cama desnudo con una cara de ‘me estoy tocando’”, expresó la conductora, sorprendiendo a la audiencia. Luego, hizo una pregunta reveladora sobre cómo respondía Martino a esos mensajes, lo que la llevó a descubrir una respuesta que no podría replicarse. “Le mandó un video en bombita, sos una zorra”, se escuchó decir a Latorre ante la sorpresa del público.

Otro de los mensajes destacados fue cuando Caniggia preguntó: "¿Me extrañás poco o mucho, Pandi?", a lo que Martino respondió con complicidad: "Iberic man, yo también te extraño. Si me avisabas, iba con ustedes hoy". Este instante provocó risas y asombro entre los presentes en el estudio y los televidentes, sumando más tensión a la conversación y dejando entrever una relación que va más allá de una simple amistad.