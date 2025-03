Yanina Latorre debutó como conductora y "le declaró la guerra" a Jorge Rial

Yanina Latorre criticó fuertemente a Jorge Rial durante el estreno de su programa "Sálvese quien pueda" en América TV. El show comenzó con un buen rating de 3.5 puntos y ya generó polémica. La conductora abordó las críticas que había recibido en días previos, en especial la que surgió tras su conversación con Marcela Feudale en "LAM", donde mostró apoyo a Mariana Brey tras las acusaciones hechas por Rial, quien pidió su renuncia de C5N.

Durante ese debate, Yanina afirmó que "todos los periodistas que trabajan en C5N son ensobrados", lo que llevó a una inmediata reacción de Rial quien, en Radio 10, puntualizó que "no hay periodista más ensobrado que el deportivo". Esto avivó aún más la discusión, dado que Rial insinuó que tal vez se refería a Diego Latorre, esposo de Yanina.

Después de reproducir el clip de Rial, Yanina defendió a su marido, asegurando que él no recibe sobres de nadie y que "es el mejor comentarista de fútbol que hay en Argentina". Con firmeza, ella expresó: "Metete conmigo Rial. Decime ensobrada [...] pero no te metas con Diego". De esta manera, dejó claro que su esposo ha trabajado arduamente y que no tiene vínculos con corrupción.

En una comparación directa a las acusaciones de Rial, Yanina declaró: "Yo me saco mi pasaje en avión en primera y me lo pago de mi bolsillo porque me va bien", enfatizando su autonomía económica.

Además, argumentó que las críticas hacia ella suelen ser despectivas, señalaron que hay quienes la consideran "vieja" o "botinera", insinuando que se la ataca por su relación con Diego. Finalmente, enfatizó que el problema real no es que un representante pague, sino las condiciones en las que algunos periodistas actúan, afirmando: "Lo grave es trabajar en un canal y que te paguen para meterte con el Gobierno".

