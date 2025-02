Wanda Nara viajó a Estambul para asistir a premios "Best of Europe"

Wanda Nara viajó este sábado con destino a Estambul, Turquía, junto a su estilista Kenny Palacios, para asistir a los premios “Best of Europe” que se celebrarán este lunes 24 de febrero en el Palacio de Çiragan. La empresaria cuenta con una nominación a Mejor Mujer del Año.

El evento ha generado gran expectativa, y Nara expresó su emoción por la nominación. "Es un gran honor ser reconocida en un evento de tal magnitud", afirmó. Además, su llegada a Estambul fue celebrada por sus fanáticos que se congregaron en el aeropuerto.

The Best of Europe se ha convertido en una plataforma importante para reconocer el talento y esfuerzo de mujeres influyentes en diversos campos. La trayectoria de Nara en el mundo empresarial y del entretenimiento es altamente valorada, lo que la posiciona como una fuerte candidata al premio.

Entre las invitadas se encuentran otras figuras destacadas del ámbito internacional, creando una atmósfera de glamour y reconocimiento. Se espera que la premiación sea un evento memorable y lleno de sorpresas.